Limp Bizkit виступлять 7 жовтня в Києві

Стало відомо, хто зіграє на розігріві у відомого американського ню-метал гурту Limp Bizkit в Києві, який виступить 7 жовтня 2010 в КиївЕкспоПлаза.

Limp Bizkit приїде до Києва в рамках світового туру на підтримку нового альбому Gold Cobra, записаного музикантами після торішнього возз`єднання колективу в оригінальному складі.

Як повідомили Корреспондент.net організатори київського концерту Limp Bizkit, на розігріві у американців виступлять українські гурти ANTENNA і NOFACEZ.

"Музику, яку створює ANTENNA умовно можна класифікувати як альтернативний рок, хоча скоріше, це компіляція різних стилів, основні з яких-рок та хіп-хоп", - повідомляють організатори концерту.

Історія групи ANTENNA починається в 2008 році, коли корінний житель США Джеремай переїжджає до Києва і знайомиться з бас-гітаристом Миколою Марченком. Практично відразу майбутня група знаходить гітариста Станіслава Гуренка. Самим останнім до групи приєднується барабанщик Олексій Молчанов.

Музичним продюсером ANTENNA є Олексій GORCHITZA. З ним був записаний перший сингл групи Beautiful Girl, презентація якого відбулася в Києві наприкінці листопада 2009 року. На цей сингл був знятий кліп, який транслюється на головних музичних каналах країни з квітня 2010.

NOFACEZ - це група, в якій беруть участь музиканти відомих колективів України та зарубіжжя. Їхня музика є міксом безлічі стилів і напрямів - від ріпа до хард-кора.

У даний момент група працює над створенням альбому, який вони обіцяють шанувальникам випустити до кінця 2010 року.

Київський концерт Limp Bizkit відбудеться 7 жовтня 2010 року в одному з павільйонів КиївЕкспоПлаза. Ціни на квитки: перший фан-зона - 450 грн, друга фан-зона - 290 грн.

Нагадаємо, що це другий приїзд музикантів до України. Перший концерт Limp Bizkit відбувся у Києві 31 травня 2009 року в київському Палаці Спорту в рамках туру Unicorns N `Rainbows Tour 2009, присвяченого возз`єднанню групи.

Корреспондент.net

