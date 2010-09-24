У Києві вперше відбудуться гастролі Великого Китайського цирку

З 24 вересня по 12 грудня в Києві вперше відбудуться гастролі Великого Китайського цирку, історія якого налічує чотири тисячоліття.

Циркове мистецтво Китаю - найдавніше на Землі і йде корінням у стародавні народні ігри, традиційні ремесла і військову справу Піднебесної, глибокий символізм багатьох номерів пов`язаний з китайськими легендами, розповіли організатори гастролей.

Серед номерів, які побачать українські глядачі - знаменитий номер Китайські тарілочки (артисти обертають їх на тонких паличках до чотирьох штук в одній руці), Шовковий номер - в ньому більше десятка артистів виконують акробатичні трюки серед багатометрових шовкових полотен , що розвіваються ареною.

У програму гастролей також увійшов номер, у якому близько 20-ти еквілібристів виконують складні трюки, перебуваючи на одному велосипеді, що рухається.

Також будуть представлені номери жонглерів, які руками і ногами маніпулюють численними китайськими парасольками, крихкими судинами і навіть столами. Виступлять на арені Китайського цирку і міфічні тварини - дракони.

Більшість артистів Китайського цирку - підлітки, а головна відмінність цирків Європи і Китаю в тому, що в європейському цирку дорослі артисти виступають для дітей, а в китайському цирку діти - для дорослих глядачів.

Присвятити життя цирку - в Китайській Народній Республіці велике щастя, тому що ця професія тут здавна користується великою повагою і підтримується державою на найвищому рівні.

Артисти починають навчатися майстерності з трирічного віку, пройшовши суворий відбір у спеціальні школи, де конкурс часто складає 2-3 тисячі осіб на одне місце. До 10-12 років юні артисти стають справжніми зірками арени, заслуговують на звання лауреатів багатьох міжнародних циркових фестивалів.

У програму гастролей Великого Китайського цирку увійдуть так само виступи кращих артистів українського цирку Кобзов.

Виступи відбудуться в концерт-залі Кобзов на Лук`янівці з 24 вересня по 12 грудня 2010 щоп`ятниці о 19:00, щосуботи і щонеділі о 13:00 і 17:00.

Корреспондент

