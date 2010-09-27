У Києві 1-3 жовтня відбудеться німецько-український фестиваль

Німецько-український фестиваль «Вулиця ігор – ігри на вулиці» відбудеться 1-3 жовтня у Києві на Андріївському узвозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, організаторами фестивалю виступили Ґете-Інститут в Україні та Центр сучасного мистецтва “Совіарт” за сприяння Головного управління культури та мистецтв КМДА.

За інформацією організаторів, у центрі уваги проекту стоять радикальні зміни публічного простору, що спостерігаються у містах Центральної та Східної Європи після розпаду Радянського Союзу. На прикладі київського Андріївського узвозу, однієї з найдавніших вулиць Східної Європи, організатори й учасники фестивалю планують підняти питання спроможності сучасного мистецтва до діалогу та його здатності до дій у ході модернізації та збереження культурної спадщини у публічних просторах.

У рамках фестивалю на Андріївському узвозі для киян та гостей міста буде представлена концертна інтервенція композитора Ґергарда ШТЕРБЛЕРА та письменника Сергія ЖАДАНА. Фотограф Андреас ГЕРЦАУ перетворить Андріївський узвіз на галерею, розмістивши на фасадах споруд свої світлини.

Також усі бажаючі зможуть побачити виставку Ґете-Інституту Ortszeit Local Time (Місцевий час) фотографа Штефана КОППЕЛЬКАММА, який зафіксував одні й ті самі міські панорами Східної Німеччини у 1990 році та через 11 років. Ці парні зображення демонструють приклади змін та обачного оновлення міст.