У Коростені пригощали деруном вагою 136 кг
Фестиваль дерунів
На Житомирщині міський голова Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО на Третьому міжнародному фестивалі дерунів провів майстер-клас з приготування цієї страви.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Коростенської міської ради.
Як зазначається в повідомленні, після цього Коростенський міський голова також пригощав гостей фестивалю шматочками величезного деруна вагою 136 кг.
Окрім представників влади, у святі взяли участь кілька тисяч коростенців, творчі колективи, а також учасники - досвідчені кулінари та початківці з різних районів Житомирщини, інших областей України та сусідньої Білорусі.
Гості самі готували деруни за власним рецептом та куштували приготовлене колегами. У міському парку для учасників фестивалю проводилися майстер-класи. Усім бажаючим пропонували скуштувати й деруни, спечені за старовинними рецептами .
Фестиваль відбувся у центральному парку культури і відпочинку Коростеня під гаслом "Дерунам слава!".
Головним його дійством став конкурс на найсмачніший дерун.
Наприкінці фестивалю авторитетне журі визначало переможців.
Нагадаємо, що 1 Міжнародний фестиваль дерунів відбувся у Коростені у 2008 році за інформаційної підтримки агентства УНІАН.