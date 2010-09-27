У Коростені пригощали деруном вагою 136 кг

На Житомирщині міський голова Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО на Третьому міжнародному фестивалі дерунів провів майстер-клас з приготування цієї страви.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Коростенської міської ради.

Як зазначається в повідомленні, після цього Коростенський міський голова також пригощав гостей фестивалю шматочками величезного деруна вагою 136 кг.

Окрім представників влади, у святі взяли участь кілька тисяч коростенців, творчі колективи, а також учасники - досвідчені кулінари та початківці з різних районів Житомирщини, інших областей України та сусідньої Білорусі.

Гості самі готували деруни за власним рецептом та куштували приготовлене колегами. У міському парку для учасників фестивалю проводилися майстер-класи. Усім бажаючим пропонували скуштувати й деруни, спечені за старовинними рецептами .

Фестиваль відбувся у центральному парку культури і відпочинку Коростеня під гаслом "Дерунам слава!".

Головним його дійством став конкурс на найсмачніший дерун.

Наприкінці фестивалю авторитетне журі визначало переможців.

Нагадаємо, що 1 Міжнародний фестиваль дерунів відбувся у Коростені у 2008 році за інформаційної підтримки агентства УНІАН.