Забужко продовжує стверджувати, що Янукович і Тимошенко однаково погані

Письменниця Оксана Забужко залишається переконаною, що між наслідками керівництва Віктора Януковича та Юлії Тимошенко для України різниці немає.

Це випливає з відповіді письменниці в Берліні, на презентації перекладу її роману "Музей покинутих секретів", на запитання, чому на минулих президентських виборах вона не підтримувала жодного з кандидатів і закликала голосувати "проти всіх".

"Янукович - це наш невивчений урок історії. Тимошенко - це новий виклик, до якого Україна не була готова. Неготова розпізнати "гламурний авторитаризм у жіночій версії", - сказала Забужко.

"Найближча аналогія - Роза Отунбаєва з її запрошенням російських миротворців. В цьому сенсі для "кремлівського сценарію" - чи "А" чи "Б", бо Москві однаково було, чи виграє Тимошенко чи Янукович", - додала українська письменниця.

Як відомо, під час цьогорічних квітнево-червневих сутичок у Киргизстані глава тоді ще тимчасового уряду Роза Отунбаєва звернулася до Росії з проханням надати Киргизстану військову допомогу з метою зупинити етнічні протистояння.

Презентація перекладу книги "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко відбулася на 10-му міжнародному літературному фестивалі, який на вихідних завершився у німецькій столиці. Україну на форумі представляли Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Євген Сверстюк, історик Володимир В`ятрович та інші.

Раніше за згортання демократії в Україні президента Віктора Януковича критикував письменник Юрій Андрухович. Колишнього главу держави Віктора Ющенка він називав засланим козачком.

Gazeta.ua