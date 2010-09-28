Будинок Чехова в Ялті відреставрують за американські гроші

США виділили гроші на реставрацію інтер`єрів будинку-музею Антона Чехова в Ялті, повідомляється на сайті Міністерства культури і мистецтв автономної республіки Крим. Урочиста церемонія вручення гранту відбудеться 30 вересня за участю американського посла в Україні Джона Теффта.

39 тисяч доларів, виділені з Посольського фонду береження культурної спадщини (Ambassador’s Fund for Cultural Preservation), підуть на реставрацію тканинних предметів з меморіальних кімнат чеховського дому: ламбрекенів і оксамитових скатертин з вітальні, оббивки дивана, крісел і декількох стільців з кабінету. За 110 років ці предмети втратили свій первинний зовнішній вигляд і сьогодні експонуються у чохлах.

29 січня 2010 року виповнилося 150 років з дня народження Чехова. У ході висвітлення передсвяткових заходів ЗМІ неодноразово писали і про скрутне становище ялтинського будинку, в якому письменник жив з 1899 по 1904 рік і який покинув незадовго до смерті. Зокрема, повідомлялося про збір коштів на ремонт будинку, організованому британськими театральними акторами.

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