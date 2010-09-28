Митрополит МП у Одеській області стане депутатом від ПР

Першим номером у списку кандидатів у депутати Одеської обласної ради від Партії регіонів стане митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення було ухвалене в ході конференції представників обласної партійної організації, повідомив голова Одеської обласної організації Партії регіонів, губернатор Одеської області Едуард Матвійчук.

"Список очолив митрополит Агафангел, під другим номером у нас йде депутат міськради Гончаренко Олексій Олексійович. Третім номером у нас йде генерал Педченко, всім добре відомий головнокомандувач", - зазначив Матвійчук.

І митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, і голова Генерального штабу Україні Григорій Педченко на сьогоднішній день також є депутатами Одеської обласної ради.

Це перший в Україні випадок на місцевих виборах 2010 року, коли священнослужитель очолює партійний список.

Митрополит Агафангел є переконаним противником чисельних українських соціо-культурних ініціатив на півдні Україні. Зокрема, він виступає проти будівництва першого Греко-католицького храму в Одесі.

Також він вимагав заборонити одеську Гуморину.

Gazeta.ru