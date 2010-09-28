СБУ просять розібратися з "ксенофобом" Тарасом Шевченком

Фронт-мен гурту "Тартак" Сашко Положинський вимагає від голови Служби безпеки Валерія Хорошковського звернути увагу на твори "колишнього державного злочинця, націоналіста і ксенофоба" Шевченка Тараса Григоровича.

Відповідне звернення на ім`я глави СБУ Положинський опублікував на своєму блозі.

"Так звана творчість вищеозначеного Тараса Григоровича – це суцільний потік ксенофобії, агресивного націоналізму, анархічного мілітарізму та прямих закликів до фізичного знищення українцями представників інших національностей без розбору. При цьому пан Шевченко культивує, а скоріш за все – явно пропагує, використання різних типів холодної зброї", - підкреслив Положинський.

За словами співака, у своїх творах Шевченко "не лише заохочує до протиправних дій, спрямованих на революційні зміни в державі та встановлення соціальної справедливості... але й викладає план розгортання цих масових протиправних дій":

За що ж боролись ми з ляхами?

За що ж ми різались з ордами?

За що скородили списами

Московські ребра?? Засівали,

І рудою поливали...

І шаблями скородили.

Положинський звертає увагу глави СБУ, що "добродій Шевченко Т.Г. звертається зі своїми "батьківськими повчаннями", написаними в дусі кращих зразків гебельсівської пропаганди, до всіх псевдопатріотів України", а його тексти явно спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та людиноненависницьких настроїв, так як під виглядом "патріотичних закликів", ховають у собі пропаганду і вихваляння націоналізму, колабораціонізму та ксенофобії".

Зокрема, Положинський наводить наступний уривок з одного із творів поета:

…Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває…

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати.

"Особливу увагу просимо звернути на писання Тараса Григоровича, в яких він, на власному прикладі, не лише заохочує до протиправних дій, спрямованих на революційні зміни в державі та встановлення соціальної справедливості, - пише Положинський, -

Ой виострю товариша,

Засуну в халяву

Та піду шукати правди

І тієї слави...".

Нагадаємо, 23 вересня напередодні відкриття фестивалю патріотичної пісні Гайдамака.UA в місті Ірпені народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вимагав від голови СБУ Хорошковського завадити проведенню заходу, через "ксенофобську і націоналістичну спрямованість текстів пісень" учасників фестивалю.

Зокрема, Колесніченко у своєму зверненні привів текст пісні, нібито написаний гуртом "Мертвий півень". Учасник "Мертвого півня" Роман Чайка заявив, що подібного "стішку" в репертуарі гурту ніколи не було. Група звинуватила у наклепі народного депутата від Партії регіонів та пригрозила судом.

Фестиваль повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.UA", у якому брали участь "Тінь сонця", "ТНМК", "От Вінта", "Мертвий Півень", "Тартак" і "Вертеп", Тарас Чубай, Ярослав Джусь, Тарас Компаніченко, відомі політики, журналісти і громадські діячі, завершився бійкою.

Група з 15 молодиків у спортивних костюмах та з бейсбольними битами напала на учасників та організаторів фестивалю та жорстоко побила людей. Правоохоронці в конфлікт не втручалися.

ТСН