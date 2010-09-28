СБУ просять розібратися з "ксенофобом" Тарасом Шевченком
"…Степи мої запродані жидові, німоті,.."
Фронт-мен гурту "Тартак" Сашко Положинський вимагає від голови Служби безпеки Валерія Хорошковського звернути увагу на твори "колишнього державного злочинця, націоналіста і ксенофоба" Шевченка Тараса Григоровича.
Відповідне звернення на ім`я глави СБУ Положинський опублікував на своєму блозі.
"Так звана творчість вищеозначеного Тараса Григоровича – це суцільний потік ксенофобії, агресивного націоналізму, анархічного мілітарізму та прямих закликів до фізичного знищення українцями представників інших національностей без розбору. При цьому пан Шевченко культивує, а скоріш за все – явно пропагує, використання різних типів холодної зброї", - підкреслив Положинський.
За словами співака, у своїх творах Шевченко "не лише заохочує до протиправних дій, спрямованих на революційні зміни в державі та встановлення соціальної справедливості... але й викладає план розгортання цих масових протиправних дій":
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?? Засівали,
І рудою поливали...
І шаблями скородили.
Положинський звертає увагу глави СБУ, що "добродій Шевченко Т.Г. звертається зі своїми "батьківськими повчаннями", написаними в дусі кращих зразків гебельсівської пропаганди, до всіх псевдопатріотів України", а його тексти явно спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та людиноненависницьких настроїв, так як під виглядом "патріотичних закликів", ховають у собі пропаганду і вихваляння націоналізму, колабораціонізму та ксенофобії".
Зокрема, Положинський наводить наступний уривок з одного із творів поета:
…Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.
"Особливу увагу просимо звернути на писання Тараса Григоровича, в яких він, на власному прикладі, не лише заохочує до протиправних дій, спрямованих на революційні зміни в державі та встановлення соціальної справедливості, - пише Положинський, -
Ой виострю товариша,
Засуну в халяву
Та піду шукати правди
І тієї слави...".
Нагадаємо, 23 вересня напередодні відкриття фестивалю патріотичної пісні Гайдамака.UA в місті Ірпені народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вимагав від голови СБУ Хорошковського завадити проведенню заходу, через "ксенофобську і націоналістичну спрямованість текстів пісень" учасників фестивалю.
Зокрема, Колесніченко у своєму зверненні привів текст пісні, нібито написаний гуртом "Мертвий півень". Учасник "Мертвого півня" Роман Чайка заявив, що подібного "стішку" в репертуарі гурту ніколи не було. Група звинуватила у наклепі народного депутата від Партії регіонів та пригрозила судом.
Фестиваль повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.UA", у якому брали участь "Тінь сонця", "ТНМК", "От Вінта", "Мертвий Півень", "Тартак" і "Вертеп", Тарас Чубай, Ярослав Джусь, Тарас Компаніченко, відомі політики, журналісти і громадські діячі, завершився бійкою.
Група з 15 молодиків у спортивних костюмах та з бейсбольними битами напала на учасників та організаторів фестивалю та жорстоко побила людей. Правоохоронці в конфлікт не втручалися.