На 450-річчя Пересопницького Євангелія запросили президентів 5 країн

На заходи з відзначення 450-річчя з часу створення Пересопницького Євангелія у серпні 2011 року на Рівненщину запросили президентів п’яти слов’янських православних країн: України, Росії, Білорусі, Словаччини та Болгарії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ.

За його словами, у селі Пересопниця Рівненського району, на місці, де колись були князівський замок і монастир, у якому писали це Євангеліє, буде відтворено фрагменти тих споруд, а також споруджено етномістечко (кілька будинків у стилі ХVI століття, у яких розмістяться музей, культурний центр, інші установи). До села буде прокладено дорогу з твердим покриттям. На цьому місці також постійно працюватиме археологічна експедиція.

В.БЕРТАШ повідомив, що загалом на виконання цих робіт та проведення урочистих заходів необхідно не менш як 40 млн. грн., однак основну частину коштів доведеться вишукувати в області, оскільки уряд зможе виділити не більше 5-6 млн. грн. Для того, щоб певною мірою компенсувати витрати на проведення урочистих заходів, за словами губернатора, вирішено випустити тисячу примірників подарункового видання Пересопницького Євангелія у спеціальному футлярі, а потім продати його відомим людям, установам та гостям урочистостей. Вартість такого видання Євангелія може сягати до тисячі доларів США.

Крім цього, як повідомив голова ОДА, п’ятьом президентам слов’янських країн буде надіслано по одній чистій сторінці з майбутнього видання Євангелія, щоб вони заповнили її і таким чином долучилися до новітнього перевидання цього знаменитого релігійного твору.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2010 року Верховна Рада України ухвалила рішення щодо відзначення на державному рівні в серпні 2011 року 450-річчя з часу створення Пересопницького Євангелія та оголосити 2011 рік Роком Української Першокниги.