У десятці популярних в Україні діячів Петро I, Бандера, Сталін і Петлюра

Першу десятку визначних діячів культури, історії та політики очолюють Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування щодо ставлення українців до діячів культури, історичних та політичних діячів, представлені на прес-конференції в УНІАН заступником голови Верховної Ради України Миколою ТОМЕНКОМ.

Дослідження, яке проводиться у межах проекту «Україні потрібні герої», здійснило «Українське демократичне коло» на замовлення Інституту політики.

Найпопулярнішими серед визначних діячів є класики української літератури Тарас Шевченко (97,7%), Іван Франко (96,1%) та Леся Українка (96%). Серед державних діячів позитивною, на думку українців, є постаті Богдана Хмельницького (90,3%), Ярослава Мудрого (90%) та княгині Ольги (83,6%).

Віце-спікер також відзначив, що до першої десятки потрапив і Петро І, якого позитивно оцінили 71,5%. Натомість, майже 20% оцінюють його діяльність негативно.

Лише щодо трьох історичних постатей негативне ставлення українців переважає позитивне: Йосипа Сталіна (64% ставляться негативно, 28% - позитивно), Степана Бандери (51% проти 28%), Симона Петлюри (48% проти 29%).

Натомість, у західному регіоні України 56% позитивно ставляться до С.Бандери і 50% до С.Петлюри, тоді як у східному відповідно 9% та 11%.

Сталіну позитивну оцінку дали 7% опитаних у західному регіоні і 44% к східному.

“Зберігаються регіональні відмінності. Там дещо свої герої. Водночас не можна сказати, що Бандера не сприймається на сході взагалі”, - сказав голова експертної ради “Українського демократичного кола” Сергій МАКЄЄВ.

Він відзначив, що до С.Бандери і С.Петлюри жителі сільської місцевості налаштовані більш позитивно, ніж жителі міст. Крім того, люди віком до 30 років найбільш позитивно серед усіх вікових груп оцінюють абсолютно усіх занесених до списків культурних та політичних діячів.

М.ТОМЕНКО також відзначив дві позитивні тенденції у ставленні українців до історичних та політичних діячів.

Зокрема, за його словами, розширилося коло визначних українців, які є прикладом для громадян.

Другою гарною тенденцією М.ТОМЕНКО назвав те, що за вісім років (2002-2010 рр.) суттєво зросла позитивна оцінка внеску в українську історію Михайла Грушевського (з 53% до 68%), з 38% до 50% зросла підтримка діяльності Івана Мазепи, з 46% до 56% – В’ячеслава Чорновола та з 27% до 43% - Петра Скоропадського, які теж значною мірою можуть вважатися авторитетними постатями.

«Отож, говорячи про настрої українського суспільства загалом, варто відзначити радикальну невідповідність настрою людей до намагань влади в основу світогляду сучасної України покласти радянську та російську історію», - сказав М.ТОМЕНКО, додавши, що світогляд сучасного українського суспільства формує українська історія, а не радянська чи російська.

У цьому зв’язку він навів дані соціологічного дослідження, згідно з якими лише 38,3% опитаних вважають, що нова влада в основному підтримує національну культуру та традиції. Натомість, відносна більшість громадян (43,9%) дотримуються протилежної думки, з них 13,6% вважають, що нова влада в основному підтримує радянську культуру і традиції, а 30,3% – російську культуру та традиції.

Статистична похибка дослідження не перевищує 2,9%. Дослідження проводиться втретє. Перше такого роду опитування було проведено у 2002 році, наступне - у 2006-му і третє - у вересні 2010 року.