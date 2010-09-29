Український фільм виходить в американський прокат

Українська стрічка «Щастя моє» режисера Сергія Лозниці виходить у американський прокат. Прем`єра відбулася 30 вересня на кінофестивалі в Нью-Йорку.

Права на прокат фільму в США придбала компанія Kino International.

"Фільм віртуозно ковзає між двома просторами – сучасним та історичним, навіть міфологічним. Виникає враження, що персонажі належать до якоїсь більш масштабної, темної реальності, про існування якої самі й не підозрюють. «Щастя моє» – приклад чудового кінематографу, який починає відроджуватися в країнах колишнього СРСР ", – говорить реліз компанії Kino International.

Договір про продаж фільму «Щастя моє» в американський прокат був укладений напередодні відкриття кінофестивалю в Нью-Йорку, в якому бере участь «Щастя моє». А північноамериканська прем`єра стрічки відбулася в рамках МКФ у Торонто 11 вересня.

"На мій погляд фестивальна і прокатна доля стрічки склалася, – зазначив український продюсер фільму Олег Кохан. – Зацікавленість міжнародних прокатників, виражена в договорах про продаж прав на покази фільму «Щастя моє» на території США та Європи говорять самі за себе. А ось як вистрілить стрічка на українському майданчику, як наш глядач прочитає це послання, для мене залишається головним запитанням, на яке я отримаю відповідь уже у жовтні ".

"Існує спокуса прийняти подорож Георгія за політичну алегорію сучасного стану Росії та її колишніх республік. Мені здається, що таке трактування поверхове, – зазначає блогер сайту NYCCINE.COM. – Алегоричне прочитання оголює глибокі екзистенційні та психологічні питання, що лежать у серці стрічки. Вони відносяться до будь-якої людській істоти в будь-яку епоху. Фільм говорить про людей, які намагаються, завжди безуспішно, впоратися зі страшним болем, завданим їм іншими...".

Cайт INDIEWIRE.COM повідомляє, що напередодні американської прем`єри «Щастя моє» вже набрало високий рейтинг у кінокритиків Канади і США.

Крім США фільм вийде в прокат Франції, Німеччини, Португалії, Греції, Ізраїлю, Росії, а також країн Скандинавії та Бенілюксу.

Нагадаємо, що в липні цього року стрічка «Щастя моє» Сергія Лозниці завоював Гран-прі Першого Міжнародного фестивалю молодого європейського кіно VOICES, який відбувався у Вологді.

Світова прем`єра стрічки відбулася в рамках основної програми 63-го Канського кінофестивалю, що стало дебютом України в основному конкурсі цього престижного кінофестивалю.

У червні український картина «Щастя моє» Сергія Лозниці завоювала дві премії російського кінофестивалю Кінотавр: приз за режисуру і головний приз Гільдії кінознавців і кінокритиків Росії.

А у вересні фільм Лозниці отримав приз XIX Відкритого фестивалю кіно країн СНД, Латвії, Литви й Естонії Кіношок-2010 за найкращий сценарій.