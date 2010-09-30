Вокалістки ABBA возз'єднаються

Колишні вокалістки квартету ABBA Агнета Фельтског і Анні-Фрід Лінгстад возз`єднаються для студійної роботи.

Що це буде за спільний проект і коли саме Фельтског і Лінстад почнуть працювати разом, не повідомляється, зазначає The Daily Telegraph.

Шведська поп-група ABBA була створена в 1972 році. Широку популярність вона отримала в 1974 році, коли пісня Waterloo зайняла перше місце на конкурсі Євробачення. За свою кар`єру колектив опублікував вісім студійних альбомів, останній з яких, The Visitors, вийшов у 1981 році.

Останній публічний виступ ABBA відбулося в ефірі британського телебачення в грудні 1982 року, про офіційний розпад група ніколи не повідомляла.

Пізніше Бенні Андерссон і Б’єрн Ульвеус, двоє з чотирьох учасників ABBA, займалися спільними проектами. Зокрема, вони написали музику до постановки Chess. Однак Фельтског і Лінгстад разом не працювали.

Нагадаємо, що в березні 2010 року група ABBA була включена до Зали слави рок-н-ролу.

Корреспондент