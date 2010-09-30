Акварелі Гітлера виставлять на аукціон у Британії

08:15, 30 вересня 2010
Культура
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Авторство під сумнівом

 Акварелі, які приписують кисті німецькому нацистському лідерові Адольфу Гітлеру, виставляють на аукціон у Великій Британії.

Малюнки виставлять з-поміж інших лотів торгів аукціонного дому Mullocks, які пройдуть сьогодні, 30 вересня, на іподромі Ладлоу в графстві Шропшир на заході Англії.

Більшість акварелей датована імовірно 1908 роком. Тоді Гітлер намагався почати кар`єру художника і вступити до Віденської академії мистецтв.

Роботи виявив у шафі в одному з маєтків на півночі Австрії юрист, який купив цю нерухомість.

Реалізація малюнків на аукціоні - проблемне завдання, оскільки в багатьох країнах це може бути розцінено як прославляння нацизму. Аукціонери єврейського походження відмовляються продавати гітлерівські малюнки з моральних міркувань і поваги до пам`яті жертв Голокосту.

Тим не менш, торговий дім Mullocks розраховує виручити за 17 акварелей у цілому близько 150 тис. фунтів стерлінгів. Оцінна вартість однієї роботи коливається від 100-150 до 10-12 тис. фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося 17 вересня, уряд Непалу прийняв рішення виділити кошти на ремонт машини, подарованої Адольфом Гітлером королю Непалу Трібхувану.
РІА Новости

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