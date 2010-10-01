Закрився єдиний у світі музей Джона Леннона

У Японії 30 вересня закрився єдиний у світі офіційний музей британського музиканта Джона Леннона.

Усі речі, що знаходилися в експозиції, а це близько 130 предметів, включаючи улюблену гітару Леннона, його знамениті круглі окуляри, тексти пісень та інше, повернуться до вдови Леннона Йоко Оно.

Музей було відкрито в японській префектурі Сайтама недалеко від Токіо в день 60-річчя Леннона 9 жовтня 2000 року. У рік відкриття число відвідувачів склало 124 тисячі чоловік. Проте останніми роками музей відвідувало всього 30 тисяч чоловік на рік.

У останній день роботи музей знову набув минулої популярності: перед входом вишикувалася черга – близько 100 шанувальників таланту учасника легендарного гурту The Beatles, що побажали на прощання знову побачити речі Джона Леннона.

Про закриття музею стало відомо ще в лютому цього року. Тоді представник компанії-власника музею повідомив, що вони подумують про створення ще одного музею.

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