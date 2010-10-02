У Донецьк з'їхалися зірки світового балету

1 жовтня в Донецьку, в академічному театрі ім. А. Солов‘яненка відкрився XVII Міжнародний фестиваль «Зірки світового балету».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль пройде з 1 по 10 жовтня і збере видатних артистів світового балету з Росії, Німеччини, Франції, Японії, Куби, Чехії, Казахстану і Угорщини.

Як повідомив на прес-конференції художній керівник донецького театру, беззмінний організатор фестивалю, народний артист України Вадим ПИСАРЄВ, фестиваль відкрився ювілейним концертом, присвяченим 70-річчю народного артиста СРСР і Росії Володимира ВАСИЛЬЄВА. У цьому концерті взяли участь такі відомі російські артисти, як Маріана РИЖКІНА, Геннадій ЯНІН, Ян ГОДОВСЬКИЙ, Дар’я ХОХЛОВА і Владислав ЛАНТРАТОВ.

В.ПИСАРЄВ наголосив на важливості участі у фестивалі метра балетної сцени В.ВАСИЛЬЄВА. «Для мене, як артиста, великим щастям буде побачити Володимира ВАСИЛЬЄВА на цій сцені, великим щастям. Я дуже гордий, що він приїхав, знайшов час», - сказав В.ПИСАРЄВ, зазначивши, що В.ВАСИЛЬЄВ «свій ювілейний вечір, присвячений 70-річчю, показував у Нью-Йорку, Парижі, Москві, Пермі і ось тепер - буде в Донецьку».

Сьогодні, 2 жовтня, донецькі глядачі і гості міста побачать спектакль на музику С.Прокоф‘єва «Ромео І Джульєтта», в якому виконуватимуть соло артисти Маріїнського театру – Євген ІВАНЧЕНКО і Ірина ГОЛУБ, а 3 жовтня на сцені виступлять перші зірки Паризької Опери Мюріель ЗЮСПЕРРЕГІ і Карл ПАКЕТ у спектаклі А.Адана «Жизель».

Крім того, у рамках фестивалю виступить «Київ Модерн-Балет» під керівництвом хореографа Раду ПОКЛІТАРУ. «Він (Р.ПОКЛІТАРУ) не просто їде до нас зі своїм балетом, він спеціально підготував прем`єрний спектакль, якого ще ніхто не бачив, і це буде велике одкровення балетмейстера на нашій сцені», - сказав В.ПИСАРЄВ.

У програмі фестивалю також спектакль «Білосніжка і сім гномів» у виконанні Школи хореографічної майстерності В.ПИСАРЄВА і учнів норвезької балетної школи «Російський балет» (м. Осло).

За словами В.ПИСАРЄВА, «великим одкровенням, звичайно, і червоним рядком у повістці фестивалю» буде виступ таких солістів з Національного балету Гавани (Куба), як Вьєнгсі ВЕЛДЕС і Ельєр БУРЗАК. «Це перші зірки Куби і, дійсно, віртуози своєї справи, які навіть серед професійного кола вважаються найбільш технічно довершеними танцюристами», - зазначив організатор фестивалю.

На закриття «Зірок світового балету» до Донецька приїдуть Ніколай ЦИСКАРІДЗЕ і Ілзе ЛІЄПА, які танцюватимуть уривок з балету «Пікова дама» на музику П.Чайковського.

В.ПИСАРЄВ підкреслив, що нинішній фестиваль «потужніший» за попередній і додав: «За часів революцій завжди люди страждають. Один мудрець сказав, не дай вам Боже народитися за часів змін, а ми вже скільки цих змін пережили… Проте, фестиваль живе і набирає обертів, міцнішає».

Серед запрошених гостей фестивалю – жінка Президента Людмила ЯНУКОВИЧ, а також бізнесмен Рінат АХМЕТОВ, керівники області і міст регіону, повідомив В.ПИСАРЄВ. Він зазначив, що «всі ті зірки, які приїжджають на фестиваль, не змогли б приїхати без допомоги наших спонсорів – підприємств «Донецькавтотранс», ПАТ «ДОПАС», «Зуєвський енергомеханічний завод», «Херсонавтотранс», «Конті».

В.ПИСАРЄВ наголосив, що, завдяки спонсорам, людям, не байдужим до мистецтва, цього року вперше театр використовує інновації – розміщує два великі екрани в місті з трансляцією спектаклів у прямому ефірі.

«У нас будуть інновації – ті глядачі, які не зможуть прийти на спектакль, вони можуть дивитися його з великих екранів, які будуть встановлені за будівлею театру, зможуть спостерігати за прямою трансляцією того, що відбувається на донецькій сцені», - додав В.ПИСАРЄВ.