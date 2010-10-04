У Севастополі відкрилася виставка про злочини, скоєні ОУН-УПА

Документальна фотовиставка Українські праведники. Волинська різанина: жертви ОУН-УПА відкрилася в Севастополі, в приміщенні Центру культури і мистецтв.

На виставці представлено статистичні дані, таблиці, фотокопії оригінальних фотографій і документів з державних польських архівів і приватних колекцій, зібрані з більш ніж 4 тис. документів, 61 планшета, а також карти, що доводять факти геноциду і злочинів проти людяності, скоєні ОУН-УПА проти українського, польського, єврейського, російського та ромського народів.

За твердженням організаторів, а ними є Правозахисний громадський рух Російськомовна Україна (Україна), а також Товариство увічнення пам`яті жертв злочинів українських націоналістів (Польща), виставка стала першою експозицією в Україні, що надає можливість ознайомиться з правдою про трагічні події Волинської різанини, на основі архівних документів і спогадів очевидців.

З матеріалами виставки вже мали можливість ознайомиться мешканці і гості Києва (12 тис. відвідувачів), Луганська (5 тис. відвідувачів), Запоріжжя (8 тис. відвідувачів), Одеси (7 тис. відвідувачів), Миколаєва (7 тис. відвідувачів).

Після роботи в Севастополі виставка буде експонуватися у Львові, Луцьку, Дніпропетровську, Ялті, Сімферополі, Харкові та інших містах України.

Нагадаємо, що 8 квітня співробітники міліції затримали 12 прихильників партії Всеукраїнське об`єднання Свобода і журналіста, голову сумської обласної організації партії Ігоря Мірошниченка за підозрою у знищенні експонатів фотовиставки в Українському домі.

9 квітня Шевченківський районний суд Києва виніс усні зауваження чотирьом затриманим за підозрою у знищенні експонатів виставки і не визнав протиправними дії інших дев`яти затриманих.

12 квітня глава Російськомовної України Вадим Колесніченко прокоментував звинувачення в тому, що виставка Волинська різанина розпалює міжнаціональну ворожнечу. 13 квітня він попросив генерального прокурора Олександра Медведька опротестувати рішення Шевченківського районного суду Києва і відновити справи проти затриманих на виставці Волинська різанина.

Корреспондент