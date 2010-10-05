Джоан Роулінг напише ще одну книжку про Гарі Поттера

Автор епопеї про маленького чарівника Гарі Поттера Джоан Роулінг не виключає, що незабаром з`явиться ще одна історія серії. Сенсаційну заяву Джоан зробила в телешоу Опри Уїнфрі. Роумінг зізналася, що фінал сьомої частини історії про Гарі Поттера не дає їй спокою. Там чарівник перемагає Темного Лорда в непростій битві і завершує свою місію.

Джоан вважає, що щось невисловлене все ще проситься на папір. Розставання з персонажем пригноблює Роулінг. "У кінці читачі стикаються з великою трагедією. Усі, кого ми любимо, мертві. Ми знаємо, що все закінчилося. Я не можу відійти від шоку", – сказала вона. Саме тому, письменниця продовжує писати історію про юного переможця Темного Лорда.

Нагадаємо, раніше Джоан Роулінг відмовлялася продовжувати роботу над серією історій про Гарі Поттера. За весь час видавцям вдалося продати 400 000 000 екземплярів, що принесло прибуток Роулінг у 5,3 мільярда фунтів.

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