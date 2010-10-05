Помер легендарний комік «містер Піткін»

Знаменитий англійський кіноактор комічного жанру сер Норман Уїздом помер у віці 95 років, повідомляє ВВС.

Причиною смерті артиста, який останні роки жив на острові Мен, став серцевий напад.

Норман Уїздом прославився у Великобританії і за кордоном завдяки таким кінокартинам, як "Містер Піткін у тилу ворога" і "Містер Піткін у лікарні", кінотеатрів, що вийшли на екрани, в 1950-1960х роках.

Він також знімався у фільмах Чарлі Чапліна, який називав його своїм улюбленим клоуном.

У 1953 році Уїздом написав до фільму "Нещастя в магазині" пісню "Не смійтеся наді мною", що стала дуже популярною – її називали візитною карткою актора.

Сер Норман за життя став культовою фігурою в Албанії, де за часів комунізму зі всіх західних кінокартин показували тільки його фільми.

У 2000 році актор був удостоєний рицарського звання.