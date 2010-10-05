Американська актриса Дженніфер Еністон очолила рейтинг найзавидніших наречених.

За неї проголосували 29% опитаних американців. Друге місце і 21% голосів набрала володарка Оскара Холлі Беррі.

На третьому місці виявилася екс-дружина гольфіста Тайгера Вудса шведська модель Елін Нордегрен (15% опитаних), на четвертому - 88-річна актриса Бетті Уайт, відома за роллю в телесеріалах Шоу Мері Тайлер Мур і Золоті дівчатка.

У рейтинг найзавидніших наречених також потрапила американська поп-зірка Lady GaGa - вона посіла шосте місце, а також член Верховного суду США Олена Каган (сьоме місце).

Список було складено за результатами опитування, проведеного програмою телеканалу CBS 60 Minutes та журналом Vanity Fair. В опитуванні взяли участь близько 10 000 осіб.

Зазначимо, що Дженніфер Еністон користується популярністю не тільки в американців, але і британців. Так, у вересні цього року вона посіла друге місце в списку найбажаніших знаменитостей.

Крім того, журнал People вніс її в список найстильніших зірок.



Lenta.ru