У Франкфурті починається 62-ий Міжнародний книжковий ярмарок
15:37, 05 жовтня 2010Культура
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Захід відвідає близько тисячі письменників
Сьогодні, 5 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) починає роботу 62-й Міжнародний книжковий ярмарок.
У церемонії відкриття візьмуть участь віце-канцлер і глава МЗС ФРН Гідо Вестервелле і президент Аргентини Кристина Фернандес де Кіршнер, країна якої є цього року почесним гостем ярмарку.
На ярмарку представлено більше семи тисяч експонатів із понад 100 країн світу. Центральною темою цього престижного книжкового огляду, який пройде під гаслом "Краща практика – нові ідеї", що передбачає технологічні зміни, які стрімко входять у видавничу галузь, перш за все такі реалії нашого часу, як електронна книга. Ярмарок відвідає близько тисячі письменників.
Ярмарок триватиме до 10 жовтня.
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