Ватикан засудив Нобелевську премію за штучне запліднення

Офіційний Ватикан засудив рішення Нобелівського комітету вручити премію в галузі фізіології та медицини британцеві Роберту Едвардсу за розробку технології екстракорпорального запліднення

Глава Папської академії з захисту життя Ігнасіо Карраско де Паула, який наділений повноваженнями висловлюватися від імені Ватикану з питань медицини й етики, назвав вручення Нобелівської премії за технологію штучного запліднення "абсолютно неправильним", пише Inopressa з посиланням на Corriere della Sera.

Представник Католицької церкви поклав на Роберта Едвардса відповідальність за те, що в світі виник "ринок, на якому продаються мільйони яйцеклітин", величезна кількість яких зберігається в замороженому вигляді.

Де Паула підкреслив, що лише частина цих яйцеклітин у кінцевому рахунку перетворюється на дітей, а решта приречені на загибель.

Видання нагадує, що 32 роки тому гінеколог Патрік Степто вперше успішно застосував техніку штучного запліднення, розроблену британським фізіологом Робертом Едвардсом.

25-го липня 1978-го року народилася Луїза Браун, яка у понеділок привітала свого "батька", якому була присуджена Нобелівська премія 2010 року в області медицини.

На сьогоднішній день близько 4,3 мільйонів дітей у світі народилися завдяки техніці Едвардса.

Нобелівський комітет мотивував своє рішення про присудження премії саме цьому вченому так: "Його роботи зробили можливим лікування безпліддя, медичного стану, від якого страждає значна частина людства, в тому числі і 10% подружніх пар у всьому світі".

У церкві вважають морально неприйнятними усі ті методи штучного запліднення, які пов`язані із заготуванням і наступним знищенням так званих "зайвих" ембріонів.

Українська правда Життя