У Києві відкриється «Нове німецьке кіно»

У четвер, 7 жовтня, о 19:00 у столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться відкриття XVІ щорічного фестивалю «НОВЕ НІМЕЦЬКЕ КІНО».

Як повідомили УНІАН у компанії «Артхаус Трафік», перед прем`єрою відбудеться прес-брифінг з організаторами фестивалю: Віра БАГАЛЬЯНЦ – директор Гете-Інституту; Гаральд ГЕРРМАНН – перший секретар, керівник відділу культури Посольства Німеччини в Україні, Денис ІВАНОВ – продюсер компанії «Артхаус Трафік»; Алік ШПИЛЮК – модератор проекту.

Цього року організаторами фестивалю знову виступили інвестиційно-фінансова група «ТАС», Гете-Інститут, компанія «Артхаус Трафік».

Медіа-партнери проекту – журнал «ТОП 10», «5 канал», «Просто Радіо», «Український Тиждень», www.korrespondent.net, kino-teatr.ua.

Акредитація на прес-брифінг за адресою press@arthousetraffic.com.