У Гімалаях лінгвісти виявили нову мову

Носіїв - близько тисячі осіб

Американські лінгвісти виявили у гірському селі біля підніжжя Гімалаїв в індійському штаті Аруначал-Прадеш невідому науці мову, передає Бі-Бі-Сі. Мову, що одержала назву “коро”, вдалося ідентифікувати під час експедиції, здійсненою з метою складання списку мов , що знаходяться під загрозою зникнення. Мовою “коро” говорять близько тисячі осіб на північному сході Індії.

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