Літературний клуб «Маруся» святкує день народження

Літературному клубу «Маруся» виповнюється 1 рік. 7 жовтня о 18.00 в арт-кафе «Антресоль» (Київ, бул. Шевченка, 2) відбудеться літературно-музичний вечір, присвячений святкуванню першої річниці літклубу.

Свою поезію читатимуть: Катя Бабкіна, Богдан-Олег Горобчук, Павло Коробчук, Олег Коцарев, Вано Крюґер, Дмитро Лазуткін та стронґовський.

Вечірка проходитиме за наступним сценарієм:

– ролик-презентація літклубу;

– поетичні читання;

– музичні виступи (Євгеній Бабич і Макс Андросюк, учасники проекту «Одна тисячна»);

– неформальне спілкування із письменниками та іншими запрошеними гостями.

Засновник літклубу «Маруся» Дмитро Стретович зазначає, що перший рік був етапом становлення літклубу, і що ефективність діяльності зростає з кожним місяцем: «Ми пройшли важливим етап становлення, заявили про себе, знайшли аудиторію і вже готові до серйозних проектів. Зараз готуємо цікавий видавничий проект, де акцент буде не тільки на текстах, а й на візуальному оформленні. Також будемо продовжувати розвивати освітній напрям: проводити літературні школи, майстер-класи, вечірні курси для авторів і культурних менеджерів. Щоб молоді літератори розвивались, потрібно їх вчити не тільки писати, а й працювати з видавництвами, взаємодіяти з аудиторією, використовуючи сучасні методи».

Буквоїд