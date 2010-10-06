У Франкфурті відкрився найбільший у світі книжковий ярмарок

У вівторок, 5 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулося урочисте відкриття 62-го найбільшого в світі Міжнародного книжкового ярмарку.

У церемонії відкриття взяли участь віце-канцлер та глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле і президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер. Аргентина є цього року почесним гостем ярмарку, передає ИТАР-ТАСС.

У цьому році в експозиції представлені 7533 учасника з 111 країн. До уваги відвідувачів буде представлено понад 309 000 книг, з них більш ніж 102 000 новинок.

За традицією найбільші експозиції у Німеччині (3315 експонентів), Великобританії (733) і США (607). На 2,5 тис. культурних заходів, які відбудуться в рамках ярмарку до неділі, будуть присутні загалом близько 1 000 авторів.

У центрі цього найбільшого в світі огляду видавничої продукції, який відбудеться під гаслом Найкраща практика - нові ідеї, перебувають технологічні зміни, які стрімко відбуваються у видавничій галузі, перш за все такі реалії нашого часу, як електронна книга.

За оцінками об`єднання, приблизно 10% книжок у найближчому майбутньому люди будуть купувати саме в електронному вигляді. У цілому за перші десять місяців 2010 року обіг галузі в Німеччині зріс на 0,8% (у 2009 році він склав 9,7 млрд. євро).

Як зазначив у своєму виступі на церемонії відкриття ярмарку віце-канцлер ФРН, електронна книга не витіснить друковану, а буде доповнювати її. Традиційна книга "переживе всіх тих, хто її сьогодні ховає", сказав Вестервелле.

62-й Міжнародний книжковий ярмарок у Франкфурті завершиться 10 жовтня.



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