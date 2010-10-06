Помер французький письменник Бернар Клавель

У Парижі у віці 87 років помер відомий французький письменник, володар Гонкурівської премії Бернар Клавель.

Про смерть Клавеля повідомив його видавець Альбена Мішель. В останні роки письменник, який опублікував близько 100 романів, страждав від важкого серцево-судинного захворювання.

Бернар Клавель народився у травні 1923 року в бідній родині і вже в 14 років почав працювати учнем кондитера. Пізніше майбутньому письменникові довелося спробувати робітничі професії, лісоруба і борця на ярмарках - цей період життя Клавеля описаний в його першому романі Нічний робочий, опублікованому в 1956 році, за підтримки Ерве Базена і Марселя Еме.

Ця книга стала початком великого творчого шляху, протягом якого Клавель написав і видав кілька десятків романів, велику кількість оповідань, есе та віршів.

У 1968 році за роман Зимові фрукти Клавель отримав престижну Гонкурівську премію.

Клавель був людиною яскраво виражених нонконформістських поглядів і двічі відкидав орден Почесного легіону, яким письменника хотів нагородити уряд.

Корреспондент