Громадянин Кейн визнаний найкращим дебютом в історії кіно

Онлайн-асоціація кінокритиків (Online Film Critics Society - OFCS) склала рейтинг Топ-100 найкращих кінодебютів за всю історію кіно.

Перше місце посіла драма Орсона Уеллса Громадянин Кейн (1941). Уеллс був не тільки режисером фільму, але також взяв участь у роботі над сценарієм і виконав головну роль. "Я почав з вершини і далі тільки опускався з кожним фільмом", - жартував сам режисер.

На другому місці - Девід Лінч зі стрічкою 1976 Голова-ластик. Фільм став культовою класикою завдяки сюрреалістичній образності, незвичайному звуковому оформленню і загальній фантастичній атмосфері. Сам Лінч описував свій фільм як "Сон про темні і тривожні речі". У 2004 році фільм був визнаний "культурно значущим" Бібліотекою Конгресу США і обраний для зберігання в Національному кіноархіві.

Третє місце посів Джордж А. Ромеро з Ніччю живих мерців (1968). Фільм став родоначальником своєрідного піджанру фільмів жахів - фільмів про зомбі. До цього фільму існували й інші фільми про зомбі, але ними неодмінно керував жрець вуду. Вихід фільму викликав великий резонанс у суспільстві, були пред`явлені вимоги заборонити фільм і припинити його подальший показ. Фільм став справжнім хітом показу в кінотеатрах під відкритим небом.

На четвертому місці опинився знятий у 1941 році дебютний фільм Джона Х`юстона Мальтійський сокіл, який прийнято вважати першим класичним фільмом-нуаром. Фільм зробив Хамфрі Богарта зіркою першої величини.

Замикає першу п`ятірку стрічка Жан-Люка Годара На останньому диханні, що вважається одним з ключових фільмів французької нової хвилі.

У список також потрапили Сідні Люмет (12 розгніваних чоловіків, 10-е місце), Стівен Спілберг (телефільм Дуель, 19-е місце) і Чарльз Чаплін (Малюк, 25-е місце).

Також до рейтингу потрапив фільм Андрія Тарковського Іванове дитинство (68-е місце).

Нагадаємо, що днями журнал Entertainment Weekly опублікував список з 12 документальних фільмів, що змінили світ. До списку увійшов фільм, що розповідає про життя Одеси.