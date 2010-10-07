Григор'єва звинуватила Мела Гібсона у замаху на вбивство

Громадянка Росії Оксана Григор`єва, колишня пасія знаменитого голлівудського актора і режисера Мела Гібсона, заявила, що він хотів її вбити.

Про це повідомляє американський журнал People.

Григор`єва розповіла в інтерв`ю журналу, що у Гібсона часто траплялися напади ревнощів.

Зі слів росіянки, актор говорив їй про самогубство і навіть спрямовував на неї зброю. "Я не тримаю на нього зла. Насправді, заради благополуччя доньки Люсії, я йому бажаю всього доброго. Він повинен мати мужність, щоб відповідати за те, що зробив", - сказала Григор`єва.

Тим часом зірка фільмів Хоробре серце і Смертельна зброя ніяк не прокоментував слова колишньої коханої.

Зі свого боку, адвокати Гібсона звинуватили росіянку в тому, що вона не дозволяє йому бачитися з їх дочкою, яка народилася в жовтні 2009 року.

Нагадаємо, що пара бере участь у розглядах в лос-анджелеському суді з червня. Оксана Григор`єва звинувачує Мела Гібсона в домашньому насильстві і просить суддю захистити їх спільну доньку Люсію і саму співачку від агресії колишнього коханого. Суддя виписав ордер, що забороняє акторові наближатися до своєї дочки. Адвокати голлівудської зірки намагаються оскаржити це рішення і звинувачують Григор`єву у вимаганні.

Крім того, актор вирішив звернутися по допомогу до фахівця після того, як Оксана Григор`єва оприлюднила аудіозаписи, на яких він їй погрожує. На плівках Гібсон висловлює Григор`євій закиди матеріального плану, а також робить шовіністичні заяви на адресу негрів і латиноамериканців.

Розшифровані аудіозаписи серйозно позначилися на кар`єрі Гібсона. Після оприлюднення цього запису Мелу Гібсону відмовили у фінансуванні всі найбільші американські студії. ЗМІ заговорили про початок кінця кар`єри для знаменитого діяча кіно.

Корреспондент

