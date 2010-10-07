Оприлюднено шорт-ліст Російського Букера

Оприлюднено шорт-ліст незалежної літературної премії Російський Букер, яка щорічно вручається за найкращий роман російською мовою.

До списку фіналістів увійшли шість творів: Щастя можливе Олега Зайончковського, Будинок у якому... Маріам Петросян, Шалінський рейд Германа Садулаєва, Подорож Ханумана на Лолланд Андрія Іванова, Квітковий хрест Олени Колядін і Клоцвог Маргарити Хемлін.

Романи фіналістів вибирали з 24-х творів, що увійшли до лонг-лісту. У конкурсі беруть участь твори, опубліковані в період з 16 червня 2009 року по 15 червня 2010 року.

Журі цього року очолив прозаїк Руслан Кірєєв. Разом з ним роботи оцінюють критики Марина Абашева з Пермі і Марія Ремізова, прозаїк Валерій Попов із Санкт-Петербурга, режисер і сценарист Вадим Абдрашитов.

Ім`я лауреата Російського Букера-2010 стане відоме 2 грудня. Переможець отримає 600 000 рублів, фіналісти – по 60 000 рублів. Російський Букер входить до списку премій, винагорода лауреатів якої не оподатковується.

Нагадаємо, що в 2009 році лауреатом Російського Букера стала письменниця Олена Чижова з романом Час жінок.

Корреспондент

