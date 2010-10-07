Астронавт NASA подав у суд на Дайдо

Колишній астронавт NASA Брюс Маккендлесс подав до суду на британську поп-співачку Дайдо за використання його фото для обкладинки альбому.

Маккендлесс стверджує, що його фото було використано на обкладинці альбому Дайдо Safe Trip Home 2008 року без відповідного дозволу.

Співвідповідачами за позовом виступають лейбли співачки Sony Music і Arista Records, а також фотоагентство Getty Images, повідомляє Billboard.

На обкладинці альбому, що став бестселером у Великобританії, фігура астронавта ледь помітна, проте Маккендлесс стверджує, що його легко впізнати, оскільки на світлині він зображений зі спеціальним пілотованим маневруючим модулем (Manned Maneuvering Unit) – ця установка дозволяє космонавтам переміщатися в невагомості поза космічним кораблем і вперше була випробувана саме Брюсом Маккендлессом.

Сам знімок, за словами астронавта, був зроблений його напарником на орбіті 1984 року. Пізніше журнал Lіfe включив його до рейтингу найкращих знімків з космосу.

Sony Music купувала права на використання цієї фотографії, та з Маккендлессом намір помістити фото на обкладинку альбому Дайдо не погоджувала. У яку суму оцінив моральну шкоду екс-астронавт, не повідомляється.



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