Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії з літератури

Сьогодні, 7 жовтня, у Стокгольмі оголосять власника Нобелівської премії 2010 року з літератури.

Лауреата назве постійний секретар Шведської академії, письменник та історик Петер Енглунд. Це станеться в 15:00 за московським часом (14:00 за київським).

У списку претендентів, який академія складає на самому початку року, значиться до 350 імен письменників і поетів. До квітня перелік скорочується до 15-20 осіб, а до жовтня кандидатів залишається п`ятірка. З них академіки й вибирають більшістю голосів лауреата Нобелівської премії.

Згідно з правилами Нобелівського фонду, імена всіх претендентів можна буде дізнатися лише через 50 років.

Шведська газета Дагенс Нюхетер, намагаючись вгадати лауреата цього року, зауважує, що останні шість років премію отримували європейські письменники, і тепер настав час для представника іншого регіону. Крім того, вважає газета, пора відзначити когось із поетів. Останній раз поетична творчість відзначалася в 1996 році, коли нагородили польську поетесу Віславу Шимборську. Виходячи з цих міркувань, лауреатом-2010 міг би стати сирійсько-лівійський поет Адоніс (Adonis), поет з Південної Кореї КоЮн (Ko Un), швед Томас Транстремер (Tomas Transtromer) або поляк Адам Загаєвський (Adam Zagajewski).

З високими шансами Транстремера згодна й інша шведська газета, Свенська Дагбладет, однак вона пророкує нагороду швидше північноамериканському письменнику. Після серії телефонних експрес-інтерв`ю з експертами не тільки зі Скандинавії, а й з більш далекого зарубіжжя, відділ культури згаданої газети дійшов висновку, що фаворитами багатьох журналістів у цьому році стали американець Філіп Рот і канадка Еліс Манро (Alice Munro). Ще одним перспективним кандидатом Свенська Дагбладет вважає японця Харукі Муракамі.

Раніше британські букмекери назвали фаворитів Нобелівської премії 2010 року з літератури. У списку лідирує Томас Транстремер.

Нагадаємо, що в 2009 році лауреатом Нобелівської премії з літератури стала німкеня румунського походження Герта Мюллер. Її ім`я не фігурувало поміж фаворитів.



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