На турнірі "Стріла стародавнього Києва" обіцяють дуелі й екзотику

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської обл.) 9 жовтня відбудеться лучний турнір «Стріла стародавнього Києва».

Як повідомили УНІАН організатори турніру, 60 досвідчених членів клубів історичної реконструкції з України, Білорусі та Росії змагатимуться за звання найвлучнішого та найвправнішого лучника.

Зокрема, стрілятимуть палаючими стрілами, по повітряних кульках, двома стрілами одночасно, влаштують лучні дуелі, цілитимуться у мішень, що рухається. Цього разу змагатимуться не тільки чоловіки, а й жінки.

Спостерігаючи за турніром, глядачі зможуть побачити справжні монгольські, англійські і давньоруські луки, відтворені за історичними аналогами. Організатори обіцяють подбати про колорит заходу. Більшість учасників будуть вдягнені у середньовічні костюми.

«Нам приємно, що в Україні є чудове місце для подібних змагань – «Парк Київська Русь». Адже тут дійсно є необхідна атмосфера, яка налаштовує лучників. Тому ми одразу погодились взяти участь у турнірі. Але попереджаю – білоруські лучники люблять перемагати! Думаю, ми виявимося найкращими в номінації «екзотика», - зазначив Олег ЛАВРЕНТЬЄВ (Любарт), керівник Гільдії лучників Білорусі.

Турнір «Стріла стародавнього Києва» стане останнім фестивальним заходом на території Парку цього року. 17 жовтня відбудеться урочисте закриття III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь».

Нагадаємо, що III міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь» цього року претендує на звання найтривалішого заходу культурного характеру в Україні і у всьому світі. Відкриття фестивалю відбулося 24 квітня.

Довідка УНІАН. Центр культури та історії «Парк Київська Русь» будується в селі Копачів Обухівського району, за 34 кілометри від Києва. Створення «Парку» ініціювала добродійна організація «Слов’янський фонд». Нині на території 10 га відтворюється Дитинець (Кремль) Києва часів V-XIII століть в масштабі 1:1 з максимальною історичною достовірністю.

Перший етап будівництва планується завершити до Євро-2012, а весь проект – через 7-9 років. Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов’янської цивілізації. Творці ж чекають, що після закінчення будівництва Парк стане туристичною меккою України.