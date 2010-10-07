Нобелівську премію з літератури отримав перуанський письменник

У Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури за 2010 рік.

Нобелівську премію з літератури цього року отримав перуанський письменник Маріо Варгас Льоса за твір "Структура влади і опір, повстання і поразки".

Раніше британські букмекери назвали фаворитів Нобелівської премії 2010 року з літератури. У списку лідирував Томас Транстремер. Про високі шанси Транстремера отримати Нобелівську премію писали також шведські газети.

Нагадаємо, що в 2009 році лауреатом Нобелівської премії з літератури стала німкеня румунського походження Герта Мюллер. Її ім`я не фігурувало поміж фаворитів.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Вибір найкращого в цій номінації за традицією викликає найбільш гострі суперечки та нарікання на адресу Нобелівських комітетів, адже за життя цю премію так і не отримали такі автори, як Лев Толстой, Август Стріндберг, Генрік Ібсен.

Корреспондент