“Їсти, молитися, кохати” можна в кіно

У новому кінотижні, що починається 7 жовтня, на українського глядача чекає нова стрічка з Джулією Робертс, російська фантастика та шість днів “Нового німецького кіно”.

“Їсти, молитися, кохати” – фільм, що встиг стати популярним ще до свого фактичного виходу в прокат. Сценарій базується на однойменному романі Елізабет Гілберт, що побачив світ ще в 2007 році. Улюбленою цю книгу називають жінки від Хіларі Клінтон і Людмили Путіної до Брітні Спірс. Цікаво, що книга зачепила за живе колишнього чоловіка авторки, котрий зараз готує до друку власну історію про пошуки просвітлення після розлучення.

Стрічка розповідає про 32-річну Елізабет Гілберт, у котрої, здавалось би є все – чоловік, дім, успішна кар’єра. Та одного разу вона приходить до висновку, що живе веж зовсім іншим життям, не таким, про яке мріяла. Після важкого розлучення з чоловіком і не менш важкого роману з іншим чоловіком вона відправляється у навколосвітню подорож, яка допоможе їй зцілитися, пізнати себе й відкрити для себе інші горизонти.

Одним із продюсерів стрічки став Бред Пітт, режисером – Райан Мерфі. Головну роль виконала Джулія Робертс, напарниками котрої стали Джеймс Франко, Хав’єр Бардем, Біллі Крудап та інші.

“Темний світ” – стрічка від російського режисера Антона Мегердичева, бюджет якої склав три мільйони доларів. Це перша стрічка знята росіянами для формату 3D. Як обіцяє слоган фільму, глядачам “Важко буде залишитись собою”. Головні ролі у фільмі зіграли Світлана Іванова, Іван Жидков, Олена Панова та інші.

За сюжетом, група студентів вирушає у фольклорну експедицію глухими північними селищами. В одній з них головна героїня – дівчина, що цікавиться містикою та романтикою потойбічного життя – знаходить древній могильник, а в ньому – магічний щит. Доторкнувшись до щита, вона пробуджує гнів духів минулого і набуває надлюдських здібностей. Тепер студентам доведеться вступити у бій зі злом.

Фестиваль “Нове німецьке кіно 2010” відкриється стрічкою “Перукарка”, що вперше була презентована в Україні влітку цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Мелодрама розповість про німецьку перукарку Кеті, котра все своє життя мріяла про власний салон краси.

Але всюди, куди б вона не пішла за позикою, на неї чекає розчарування – над нею знущаються через її надмірну вагу. На фоні цього в неї починаються проблеми зі здоров’ям, дочкою-підлітком і особистим життям. Але Кеті не вішає носа – вона точно знає: все буде добре.

Окрім “Перукарки”, у рамках фестивалю будуть представлені фільми “Душевна кухня”, “Усі інші”, “Чужа” та “Фантомний біль”.

Катерина Зінов’єва