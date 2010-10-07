Глава УГКЦ проти використання священиків для агітації на виборах

У ході передвиборчої агітації кандидати часто намагаються проводити публічні акції спільно зі священнослужителями.

Це у статті для «Дзеркала тижня» заявив глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар. На думку ієрарха, такі дії межують зі спробою використати церкву у власних цілях.

«Кандидати шукають собі виборців серед церковних людей, оскільки свідомі того, що з-посеред усіх суспільних установ саме Церква втішається найбільшою довірою. Вони також часто звертаються до священиків, представляючи себе віруючими людьми, навіть якщо їх ніхто не бачив у церкві на богослужіннях», – констатував глава УГКЦ.

При тому кандидати, на думку Гузара, намагаються схилити священнослужителів до участі у передвиборній агітації.

«Знаючи, якою авторитетною для людей є позиція священика, кандидати просять його замовити за них добре слово перед парафіянами, а ще краще – з проповідальниці закликати їх молитися за того чи іншого кандидата як за надійну людину. Високо цінуються фотографії з групою мирян, ще більше – зі священиком, і найбільше – з якимсь єпископом», – констатував Гузар.

На думку глави УГКЦ, такі дії не можуть викликати схвалення.

«Що можна сказати про такі заходи? На жаль, усе це межує з використанням Церкви у своїх політичних цілях. Можна допустити, щоб підтримку в такій формі мав кандидат, який є справді віруючим, послідовно активним у церковній громаді членом, але і це не завжди є доречним», – вважає кардинал.

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