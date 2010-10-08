У 12 тернопільських замках відновлять стару фортифікацію

12 замків Тернопільської області будуть охоплені програмою відновлення і розвитку фортифікаційних споруд, розрахованою до 2015 року. Про це заявив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК в інтерв`ю журналу «Профіль».

«Ми плануємо, що у програму ввійдуть ще вісім об`єктів. Розраховуємо, що до 2015 року ми однозначно повинні ці об`єкти відновити і створити єдину карту туристичних маршрутів нашими фортецями, замками і палацами», – розповів губернатор.

У Тернопільській області знаходиться третина усіх стародавніх фортифікаційних споруд, замків і палаців України. Фінансування програми відновлення здійснюватиметься за рахунок держави і місцевих ресурсів. «На реконструкцію будуть використані місцеві будматеріали, з яких, власне, і споруджувалися тут замки, причому їх місцева влада виділить безкоштовно», - підкреслив М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор також розповів, що у Вишневецькому замку планується створити музей картин одного з найвідоміших художників України, уродженця Тернопільщини Івана МАРЧУКА. «Найближчим часом буде проведений бал, для участі в якому запросимо всіх, кому небайдужа доля цього прекрасного палацу, і хто готовий сприяти його відродженню. Звичайно, запросимо й Івана МАРЧУКА. Тоді і обговоримо всі питання: і про площі, де експонуватимуться полотна, і про апартаменти для Майстра і гостей замку, і про створення класів, в яких він би міг давати бажаючим свої уроки майстерності», – поділився М.ЦИМБАЛЮК.