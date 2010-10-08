Фестиваль Молодість у Києві відкриють французькі актори

Французькі актори Софі Марсо і Крістофер Ламберт відкриють ювілейний, 40-й Міжнародний кінофестиваль Молодість, що триватиме у Києві з 23 по 31 жовтня.

Марсо і Ламберт приїдуть на прем`єру фільму Картагена (Cartagena), в якому вони зіграли головні ролі.

До програми повнометражних фільмів фестивалю увійшли також картини Щастя моє Сергія Лозниці (Україна-Німеччина-Нідерланди), Вуличні дні Левона Когуашвілі (Грузія), Звуки шуму Оли Сімонссон і Йоханнеса Штерн Нільссена (Швеція-Франція), Інше небо Дмитра Мамулі ( Росія) та інші стрічки.

Журі фестивалю очолить режисер Марк Каро (Франція). До суддівської колегії також увійшли режисер Райнер Фріммель (Австрія), продюсер Олена Яцура (Росія), художник Олександр Ройтбурд (Україна).

За підсумками фестивалю журі присудить гран-прі за найкращий фільм конкурсної програми – статуетку Скіфський олень і $10 000, а також призи за найкращий повнометражний ігровий, короткометражний і студентський фільми в еквіваленті $2 500, крім того, приз імені Іва Мота розміром у 1000 євро отримає найкращий молодий актор чи актриса.

Також вручатимуть приз глядацьких симпатій, призи журі Міжнародної федерації кінопреси та Міжнародної федерації кіноклубів.

У рамках 40-го ювілейного МКФ Молодість також передбачені нагороди За внесок у розвиток світового кіномистецтва видатним діячам сучасного кіно.

Під час урочистого закриття фестивалю 31 жовтня вручатимуть приз За розвиток українського кіномистецтва, заснований Міжнародним благодійним фондом Україна 3000.

У рамках фестивалю відбудеться Ретроспектива 20+20, присвячена історії МКФ Молодість. До неї увійшли перший фільм Франсуа Озона Віктор (1993), фільм Олександра Павловського Щасливий Кукушкін (1970), Катафалк Валерія Тодоровського (1990), Марія Тома Тиквера (1993), Покажи мені любов Лукаса Мудіссона (1999) та інші картини.

Поза конкурсом також відбудуться програми Фестиваль фестивалів, Французьке кіно сьогодні, Німецький бульвар, Нове російське кіно, Східний експрес, Панорама українського кіно, Art / Life.

Ретроспективу Еріка Ромера представить відома французька актриса Марі-Крістін Барро. На глядачів також чекають Скандинавська панорама, Ретроспектива П`єра Етекса, фільми французького режисера Зігфріда з виступом його музичного колективу, вечори In Memorium, присвячені видатним діячам кіно.

Традиційно в рамках Фестивалю працюватиме Київська майстерня талантів із майстер-класами провідних кінопрофесіоналів. Вдруге працюватиме ринок ко-продукції BoatMeeting.

Всі конкурсні покази, робочі прес-конференції та позаконкурсні програми відбудуться в культурному центрі Кінотеатр Київ та кінотеатрі Жовтень.

Церемонії відкриття і закриття фестивалю відбудуться в Національній опері імені Т. Г. Шевченка. Гостями церемонії закриття стануть режисер Карен Шахназаров, актриса Людмила Гурченко і режисер Володимир Меньшов.

Нагадаємо, що в 2009 році переможцем кінофестивалю Молодість став фільм Дівчинка (режисери Тіцца Кові, Райнер Фріммель, Італія - Австрія).



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