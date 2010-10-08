В Шотландії знайшли загублений концерт Вівальді

У Національному архіві шотландського міста Единбург знайшли концерт для флейти композитора і віртуоза скрипаля Антоніо Вівальді.

Як повідомляє джерело, знахідка є копією оригінального твору італійського автора епохи бароко 300-річної давнини і включає частини одного з чотирьох великих концертів - Il Gran Mogol.

Три інших концерти - La Francia, La Spagna і L`Inghilterro - загублені.

"Це видана у 18 столітті копія оригіналу, тому вона не написана рукою Вівальді, але ми нічого не знаємо про існування інших копій", - повідомив представник Університету Саутгемптона Пітер Франклін.

Антоніо Лучо Вівальді народився у 1678 році у Венеції і помер у злиднях в 1741 році у Відні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надзвичайно коштовні старовинні предмети мистецтва Іраку, які донині вважалися загубленими, знайшли в офісі прем’єр-міністра країни Нурі Аль-Маліки.

Корреспондент