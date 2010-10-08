Рукописи Пола Маккартні продадуть з аукціону

У жовтні пройде онлайн-аукціон, на якому буде продано рукописний текст пісні Пола Маккартні Maxwell`s Silver Hammer з альбому Abbey Road 1969 року.

Як повідомляє Reuters, з молотка підуть і інші лоти, але цей, ймовірно, стане найдорожчим. За нього планують виручити не менше $200 тисяч.

Серед інших предметів, виставлених на торги, буде частина гардероба принцеси Діани, Елвіса Преслі, невидані пісні Lady Gaga та низка інших унікальних речей знаменитостей. Їх початкова вартість складає від $100.

"Не важливо, чи йдеться про екс-менеджерів, екс-коханців, екс-дружин, синів чи дочок, все це дісталося від членів родин або друзів, а також від самих колекціонерів", - заявив співзасновник GOTTA HAVE IT! Collectibles Пітер Сігель.

Зазначимо, що аукціон проводитиметься з 6 по 15 жовтня на сайті gottahaverockandroll.com.

Як повідомлялося, на початку жовтня на аукціоні за 105 000 фунтів стерлінгів було продано півтора десятки акварелей, які, як вважається, були написані Адольфом Гітлером, коли йому було 19 років.

Корреспондент

