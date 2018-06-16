Limp Bizkit в оригінальному складі та з українськими батьками

2010 рік можна сміливо назвати “Київ приймає гостей”. З початку року столицю встигли відвідати і Depeche mode, і П’єр Рішар, і Джо Кокер, і Сталлоне зі Стетхемом та Лундгреном. Та це лише десята доля довгого списку. А якщо ще згадати про тих, хто незабаром відвідає нашу столицю – Timo Maas, Scorpions, 30 second to Mars – складається враження, що за кордоном нарешті зрозуміли: в Україні теж полюбляють гарне кіно та світову музику.

Limp Bizkit теж не оминули українську столицю. Limp Bizkit – ню-метал та репкор гурт, “народився” у 1994 році. З того часу склад гурту змінювався мало не з кожним альбомом, але в 2009 році оригінальний склад зібрався знову, отримавши на додачу ще й діджея. Найгучнішими хітам, якими команда заявила про себе світу, стали кавери на пісні The Who “Behind blue eyes” та Джорджа Майкла “Faith”. Другий альбом гурту, “Significant Only” став платиновим уже за перший тиждень продаж і отримав премію MTV “Кращий альбом року”.

Скандальність фронтмена гурту Фреда Дарста часто випереджає популярність його музики. Та на неуважність Limp Bizkit до України гріх нарікати – вони вже давали концерт у Києві в травні 2009. І тоді хлопцям так сподобалась атмосфера і шалені фанати, що вони не могли знов оминути України.

До того ж, нова дівчина Дарста, загадкова українка Ксенія з Криму, залишившись у Лос-Анджелесі, відправила бойфренда познайомитись з її батьками. От він і зустрівся з ними в українській столиці, заплативши за їхню подорож з Криму до Києва і поселивши їх у найдорожчому п’ятизірковому готелі, де зупинився гурт на час перебування в Україні. На концерті, що пройшов у «КиївЕкспоПлаза», Дарст навіть звернув увагу публіки на потенційних тестя з тещею, вигукуючи “my мама and папа are here!”.

Образ Дарста, що багато років створювався ним самим та пресою ніяк не в’яжеться з образом зразкового сім’янина, але не заважає йому бути гарним батьком:

– Найголовніше в моєму житті – це мій син, – каже Дарст. – Щоправда, йому музика Limp Bizkit не подобається. Він більше полюбляє поп-музику, Леді Гагу... Але все ж таки мені вдалось привити сину любов до Led Zepelin та AC/DC.

Перше перебування в Києві музикантам надзвичайно сподобалось:

– Коли вперше гуляв містом, випив 35 пляшок пива. У вас смачне пиво, хоча я його й не дуже полюбляю, – ділиться Фред Дарст.

Гітаріст гурту Вес Борланд узагалі дивується – це вже вдруге Limp Bizkit в Києві за два роки. Тож цього разу він мав твердий намір відвідати київські церкви та храми.

Вес Борланд чи не найбуремніший гітарист сучасності – кілька разів він покидав гурт то через спроби почати власну сольну кар’єру, то через конфлікти з Дарстом. Але потім усе-таки любов до музики і намагання зробити сучасний музичний світ кращим перемогли – Уес повернувся і залишився. Та не забув і про сольну кар’єру – його проект Black Light Burns уже випустив дебютний альбом «Cruel Melody».

– Головна мета нашого концерту – нагадати фанатам, що ми живі й ми повернулись, – зазначає Дарст. – Тур на підтримку нашого нового альбому “Golden cobra” відбудеться наступного року, але ми впевнені – альбом точно сподобається нашим прихильникам.

За словами фронтмена, альбом можна назвати швидше еволюційним, ніж революційним, адже в ньому гурт переходить на новий рівень своєї майстерності і наголос зроблено не стільки на щось нове, як на те, що нові треки – це робота не кількох окремих членів гурту, а всієї команди. Фред уже встиг викинути кілька нових пісень в інтернет, та застерігає фанів не судити за ними весь альбом.

На концерті в Limp Bizkit у Києві “на розігріві” виступили дві українські команди – Antenna і Nofacez. Якщо на вересневому виступі Placebo було зрозуміло, чому аудиторію “розігрівали” Marakesh, соліст котрих видається невдалою копією Брайана Молко, то тут взагалі справа незрозуміла та таємнича. Як зізнався Дарст, гурт не прослуховував українських хлопців, повністю поклавшись на авторитетну думку промоутерів. Дарма. Якщо Antenna хоча б у стилі нагадує Limp bizkit, то Nofaces точно потрапили не за адресою.

Так чи інакше, та публіці було дійсно байдуже – мабуть, на той момент заради своїх кумирів вони б витримали і двогодинний концерт Павла Зіброва. Але приміщення Експоплази явно не розраховане на ту кількість людей, яка прийшла на концерт. Хоча традиційному “слему” це не стало на заваді, тож, вечір вдався.

Фред Дарст виконав український план-програму: з батьками дівчини познайомився, про себе Україні нагадав, кілька нових пісень заспівав. Тепер з чистим сумлінням можна продовжувати запис нового альбома і приїжджати з новою програмою.

Катерина Зінов’єва