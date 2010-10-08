Симоненко: російську мову витісняють російсько-галичанським суржиком

Лідер Компартії Петро Симоненко заявив, що російську мову витісняють "російсько-галичанським суржиком".

Про це він заявив, коментуючи критику законопроекту "Про мови", який він вніс до парламенту разом з регіоналом Олександром Єфремовим і литвинівцем Сергієм Гриневецьким, та Європейської Хартії регіональних мов.

"Українські націоналісти борються не за розвиток української мови, а проти того, щоб громадяни України знали російську мову. Звідси - проголошення мови Гоголя і Шевченка мовою "блатняка і попси", - сказав лідер комуністів, повідомляє прес-служба партії.

"Звідси - заміщення російської мови не "лункою, барвистою та співучою українською мовою", а бідним і грубим російсько-галичанським суржиком. Звідси - страхітливе падіння грамотності українців", - зазначив Симоненко.

"Висновок такий - критики законопроекту не розуміють, що вони критикують і, більш того, своєю минулою діяльністю самі позбавили себе морального права критикувати будь-які ініціативи правлячої коаліції в гуманітарній сфері", - заявив він.

Українська правда