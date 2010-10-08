Назвали найвпливовіших зірок шоу-бізнесу

Американський журнал Entertainment Weekly (EW) опублікував список Топ-50 найвпливовіших зірок шоу-бізнесу. Перше місце посів голлівудський актор Джонні Депп.

На другому місці опинилася американська співачка Lady GaGa. На третьому - телеведуча Опра Вінфрі. Четверту сходинку посів телеведучий Саймон Коуелл, а замикає першу п`ятірку актор Вілл Сміт.

У топ-10 найвпливовіших зірок шоу-бізнесу також увійшли: Роберт Дауні-молодший, Сандра Буллок, актриса і телеведуча Еллен Дедженерес, Леонардо ДіКапріо і Емінем.

До списку найвпливовіших також потрапили Бен Стіллер (11 місце), Анджеліна Джолі (12), Бред Пітт (14), Адам Сендлер (17), Меріл Стріп (20), Том Круз (23), Дензел Вашингтон (28), Деніел Крейг (29), Х`ю Лорі (30), Джулія Робертс (34), Том Хенкс (39), Джордж Клуні (41), Х`ю Джекман (43), зірка Сутінків Роберт Паттінсон (45) та інші.

Серед найвпливовіших у сфері музики виявилися: will.i.am (16 місце), Kanye West (18), Benyonce Knowles (19), Тейлор Свіфт (24), Jay-Z (26), Джастін Тімберлейк (37), Джастін Бібер (47), Кеті Перрі (50) та інші.

Нагадаємо, що нещодавно газета The Guardian опублікувала список найвпливовіших кінематографістів. Рейтинг очолив творець Титаніка і Аватара Джеймс Кемерон.

Корреспондент