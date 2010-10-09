Сьогодні день народження Леннона

Тисячі шанувальників Джона Леннона сьогодні відзначать 70-й день народження легендарного бітла.

Нагадаємо, два тижні тому на Нью-Йоркському кінофестивалі дебютував фільм-біографія культового британського музиканта Стати Джоном Ленноном.

Сьогодні в Києві також відбудеться показ його фільму-біографії.

Картина під назвою Стати Джоном Ленноном буде показана в столичному кінотеатрі Кінопанорама о 20:00.

Фільм розповідає про останньє десятилітті життя Леннона - з 1971 року, коли він разом з Йоко Оно влаштувався у Великому яблуці, оселившись через дорогу від Центрального парку, до його загибелі в грудні 1980 року від руки маніяка.

Трейлер до фільму Стати Джоном Ленноном

"Нью-Йорк дав йому можливість скинути кайдани Бітлз", - стверджує режисер фільму Майкл Епстайн.

Також стало відомо, що експозиції, присвячені життю і творчості Леннона, вілбудуться у Клівлендському залі слави рок-н-ролу, в музеї Греммі в Лос-Анджелесі і в музеї музичних інструментів Фенікса, де зберігається рояль Стейнвей, за яким музикант складав деякі зі своїх пісень.

Рідкісні фото Леннона будуть експонуватися в нью-йоркській галереї Paley Center for Media.

У суботу концертом в Нью-Йорку завершить своє 19-денне турне по Америці, назване З днем народження, Джон!, Британська група The Quarrymen.

Вона виникла в Ліверпулі в 1956 році і перетворилася згодом у Бітлз, найуспішнішу і визнану рок-групу у світовій історії.

Музиканти, що стояли біля її витоків реформували групу в 1997 році і продовжують виступати з концертами. У сьогоднішньому концерті візьмуть участь Піт Сігер, Том Пекстон, Маршалл Греншо, Марк Хадсон і багато інших відомих виконавців.

У суботу Йоко Оно і її син Шон будуть далеко від Нью-Йорка. Вони запалять світло на пам`ятнику Леннону, який був побудований за ініціативою Йоко в Ісландії в 2007 році на острові поблизу Рейк`явіка.

Вдова Леннона зізнається, що спочатку не надавала особливого значення цій даті.

"Я не часто замислююся про вік, - сказав вона в інтерв`ю журналу Rolling Stone. - Але до мене почали приходити послання з усіх куточків світу, де говорилося:" Ми відзначаємо день народження Джона, щоб віддати йому належне ".

На питання, чому 70-й день народження Леннона викликав такий сплеск емоцій, Вонависловила припущення, що це може бути "пов`язано з нинішнім соціальним кліматом, коли опинилися затребувані енергія Джона, його сила і переконаність".

Тим часом у США на аукціоні намагалися продати відбитки пальців Джона Леннона. Цьому завадила ФБР - в бюро цей вважають лот власністю уряду США.



Вести.ru