Німці обрали місто для проведення Євробачення-2011

Міжнародний естрадний конкурс "Євробачення" у 2011 році пройде в німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн – Вестфалія, повідомляє Bild з посиланням на інформацію, що потрапила в розпорядження журналістів видавничої медіагрупи WAZ.

Офіційно ця інформація не одержала підтвердження. Проте, як відзначає Bild, рішення організаторів провести "Євробачення-2011" у Дюссельдорфі є остаточним. Фінал конкурсу пройде 14 травня на Esprit-Arena, півфінали назначені, відповідно, на 10 і 12 травня.

Заявку на проведення "Євробачення" подали відразу декілька німецьких міст, зокрема Гамбург і Ганновер, проте на останньому етапі відбору залишилися всього два можливі претенденти – Берлін і Дюссельдорф.

Остаточний вибір на користь Дюссельдорфа пояснюється тим, що розташована там Esprit-Arena може вміщати 50 тисяч глядачів, тоді як інші міста могли надати концертні майданчики, розраховані не більше ніж на 12 тисяч глядачів. Крім того, Берлін, як наголошується, зіткнувся з низкою фінансових труднощів.

Нагадаємо, що переможницею "Євробачення-2010", яке пройшло в Осло, стала 19-річна німкеня Олена Мейер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut). Відповідно до встановлених правил наступний конкурс повинен пройти в Німеччині. Наголошується, що в 2011 році Олена спробує захистити свій титул.

Подробиці