Салман Рушді напише мемуари про своє переховування
Письменник уже написав чверть книжки
Британський письменник індійського походження Салман Рушді напише мемуари про ті роки, коли він переховувався після публікації книжки "Сатанинські вірші», що викликала лютий протест з боку мусульманського світу.
Як розповів письменник агентству Reuters, на сьогоднішній день він уже написав чверть книжки – близько 100 сторінок, які заповнять "інформаційний вакуум" про його життя в переховуванні. Рушді планує дописати мемуари до кінця 2011 року.
Крім того, Рушді недавно опублікував книжку для дітей «Лука і вогонь життя», яку він писав для свого молодшого сина Мілана, а також майже завершив роботу над сценарієм для екранізації одного зі своїх кращих романів «Діти півночі», написаного в 1981 році.
Книга «Сатанинські вірші», алегоричний роман про боротьбу добра з зла, була видана в 1988 році і сприйнята багатьма мусульманами як блюзнірська.
У 1989 році іранський духовний лідер аятолла Хомейні публічно прокляв Рушді в своїй фетрі й засудив його, а також усіх осіб, причетних до видання книжки, до страти, закликавши мусульман усього світу виконати вирок.
Письменник переховувався протягом багатьох років, з`являючись на публіці лише епізодично.
16 червня 2007 Королева Великобританії присвоїла Салману Рушді рицарський титул, що викликало масові протести в мусульманському світі.
У 2009 році «Сатанинські вірші» і «Діти півночі» були включені в список великих книг.