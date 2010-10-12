Салман Рушді напише мемуари про своє переховування

Британський письменник індійського походження Салман Рушді напише мемуари про ті роки, коли він переховувався після публікації книжки "Сатанинські вірші», що викликала лютий протест з боку мусульманського світу.

Як розповів письменник агентству Reuters, на сьогоднішній день він уже написав чверть книжки – близько 100 сторінок, які заповнять "інформаційний вакуум" про його життя в переховуванні. Рушді планує дописати мемуари до кінця 2011 року.

Крім того, Рушді недавно опублікував книжку для дітей «Лука і вогонь життя», яку він писав для свого молодшого сина Мілана, а також майже завершив роботу над сценарієм для екранізації одного зі своїх кращих романів «Діти півночі», написаного в 1981 році.

Книга «Сатанинські вірші», алегоричний роман про боротьбу добра з зла, була видана в 1988 році і сприйнята багатьма мусульманами як блюзнірська.

У 1989 році іранський духовний лідер аятолла Хомейні публічно прокляв Рушді в своїй фетрі й засудив його, а також усіх осіб, причетних до видання книжки, до страти, закликавши мусульман усього світу виконати вирок.

Письменник переховувався протягом багатьох років, з`являючись на публіці лише епізодично.

16 червня 2007 Королева Великобританії присвоїла Салману Рушді рицарський титул, що викликало масові протести в мусульманському світі.

У 2009 році «Сатанинські вірші» і «Діти півночі» були включені в список великих книг.

Кореспондент