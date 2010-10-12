На цьогорічних Днях іспанського кіно буде лише жіноче кіно

15, 16 і 17 жовтня 2010 року в столиці України відбудуться XI Дні іспанського кіно під назвою "Жінки в кіно".

Посольство Іспанії в Україні разом з Національною спілкою кінематографістів України проводить XI Дні іспанського кіно в Будинку кіно "Жінки в кіно". На урочистому відкритті буде присутня Асусена Родрігес, режисер фільму-відкриття "Атлас суспільної географії" за однойменним романом Альмудени Грандес.

Протягом цьогорічних Днів іспанського кіно глядачі матимуть нагоду подивитися роботи й інших чудових режисерів-жінок, а саме Чус Гутьєррес, Ісабель Койшет, Ірене Кардони, Ісіар Больяін, Грасії Керехети і Патрісії Феррейри.

У фільмах, що демонструватимуться, беруть участь такі видатні актори, як Хав`єр Камара, Бланка Портільйо, Кука Ескрібано, Хосе Луіс Гарсіа Перес, Нуріа Гонсалес, Трістан Ульйоа, Сара Поллі та Тім Роббінс.

Усього буде показано сім різних за жанрами і тематикою фільмів, які можна буде подивитися в оригінальній версії з українськими субтитрами на кіноплівці 35 мм у Червоному залі Будинку кіно.

Це жіноче кінобачення доповнить фотовиставка "Іспанське кіно: Наочна хроніка", хронологічний і тематичний огляд кінематографу Іспанії, здійснений істориком кіно Хесусом Гарсіа де Дуеньяс, який особисто відкриє виставку разом з Послом Іспанії паном Хосе Родрігесом Мояно 15 жовтня о 18:30 у вестибюлі Червоного залу.