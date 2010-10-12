Американець знайшов під диваном картину Мікеланджело за $ 300 млн.

Картина із зображенням Мадонни, що оплакує Христа, яка багато років зберігалася в американського військового льотчика Мартіна Кобера (Martina Kober) під диваном, виявилася справжньою роботою Мікеланджело.

Як розповів газеті The Daily Telegraph італійський історик мистецтва Антоніо Форчелліно, що зробив сенсаційне відкриття, спочатку полотно, яке сімейна легенда приписувала ренесансному генію, висіло у вітальні, але в її благородне походження не вірили всерйоз, і коли хтось із дітей збив картину тенісним м`ячем , її відправили на зберігання під диван.

Картина перебувала під диваном багато років і дістали її звідти практично випадково в 2003 році. Полотно передали на експертизу Форчелліно, який несподівано зрозумів, що має справу з оригіналом.

"Я був впевнений, що це копія. Але виявилося, що картина набагато прекрасніша, ніж зображення, знайомі мені по Риму і Флоренції", - пояснює Форчелліно, що випустив нещодавно в італійському видавництві Rizzoli книгу Втрачена П`єта (La Pieta `perduta), де розповідає історію свого відкриття.

За словами мистецтвознавця, картина недописана (рентген виявив поряд з правим коліном Мадонни не до кінця покритий фарбою шматок полотна), а з копією такого статися не могло.

"Жоден замовник епохи Ренесансу не заплатив би за незакінчену копію. Я переконаний, що це справжній Мікеланджело", - зазначив Форчелліно.

Дослідник зумів простежити історію картини за документами, що зберігаються в бібліотеці Ватикану, і встановив, що полотно було написано для маркізи Вітторії Колона (Vittoria Colonna), покровительки Мікеланджело, близько 1545 року, а в 1546 році кардинал Реджинальд Поул (Reginald Pole), майбутній архієпископ Кентерберійський, запропонував її італійському кардиналу Ерколе Гонзазі (Ercole Gonzaga).

Згодом полотно виявилося у якоїсь німецької баронеси, яка заповіла його своїй фрейліні, яка припадала далекою родичкою прадіду Мартіна Кобера. До Америки картина потрапила в 1883 році.

Знахідка Форчелліно тим більш цінна, що Мікеланджело-живописець відомий головним чином з фресок у Сікстинській капелі, а творів станкового живопису від нього майже не дійшло: по суті, відома тільки одна закінчена, точно атрибутована і добре збережена річ - Мадонна Доні з флорентійської Галереї Уффіці .

У лондонській Національній галереї зберігаються два мальовничих фрагменти, щодо яких фахівці до цього часу остаточно не визначилися; один малюнок залишається під питанням у Німеччині і один Спокуса святого Антонія - в Америці.

Таким чином, Оплакування Христа, що належало Коберу, - річ рідкісна, а її вартість становить не менш $ 300 млн. Щоправда, остаточного вердикту експерти поки не винесли.

Нагадаємо, що в грудні 2009 року в Італії знайшли дерев`яну міні-гітару, розписану іспанським художником Пабло Пікассо. Інструмент був знайдений в коробці з-під взуття в особняку якогось бізнесмена.



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