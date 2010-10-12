Юрій Шевчук прокоментував своє висунення в кандидати президента

Лідер групи ДДТ Юрій Шевчук зазначив, що знає про збір російськими блогерами підписів на підтримку висування його кандидатури у час президентських виборів-2012.

"Я чув про це (збір підписів). Гадаю, що вони всі помиляються. Країна ще не готова до мого президентства. Треба почекати", - сказав музикант РИА Новостям.

Акція за висунення Шевчука в президенти стартувала 10 жовтня. Її організатори просять лідера ДДТ висунути свою кандидатуру, оскільки "не бачать альтернативи" і вважають, що "важко уявити собі людину", яку підтримували б такі широкі народні маси, повідомляє Sborgolosov.ru.

Під зверненням до музиканта вже підписалися 60 осіб. На підтримку участі Шевчука у виборах також створена спільнота в Живому Журналі.

Слід зазначити, що Шевчук останнім часом бере активну участь в акціях опозиції і виступає з критикою влади. Він неодноразово брав участь у Маршах незгодних, що відбувалися в Санкт-Петербурзі.

У травні 2010 року на зустрічі діячів культури з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним співак розкритикував політику влади по відношенню до опозиціонерів і діяльність російської міліції.

22 серпня Шевчук виступив на мітингу, захищаючи Хімкинський ліс у Москві. Московська влада і міліція зірвали концерт, не пропустивши на Пушкінську площу апаратуру, і Шевчук співав без підсилення перед наймасовішим зібранням невдоволених за останні роки.

РІА Новости