“Океан Ельзи” представить у Львові новий альбом

20 травня на львівському стадіоні “Україна” відбудеться концерт на підтримку нового диску. Про це львів’янам розповів фронтмен команди Святослав Вакарчук, який напередодні Великодня завітав до рідного міста.

Музикант не розкрив усіх таємниць нового альбому, зазначив лише, що він не схожий на сингл “Все буде добре”, який уже проходить активну ротацію. На тексти нової роботи “О.Е.” вплинули й політичні події останніх років – раніше, нагадаємо, музикантам удавалося абстрагуватися у творчості від навколишнього, хоча соціально активною група була завжди.

У Львові розпочнеться тур “Океану Ельзи” на підтримку нового альбому 27 українськими містами. Надалі музиканти мають намір представити свою роботу в Росії, Білорусі, країнах Прибалтики, а можливо, в Німеччині, Франції та США.

За матеріалами Львівської газети