Положинський презентує мікс, що назбирався за довгі роки

20 жовтня у київському клубі Sullivan Room гурт «Тартак» представить альбом реміксів «Назбиралося на 2010».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі гурту.

«Протягом останніх років накопичилось досить багато радіо-версій наших пісень, різних міксів, які створювались спеціально для якихось проектів. І люди постійно запитували, де їх можна взяти, тож ми й вирішили видати все, що назбиралось», – каже лідер «Тартака» Сашко Положинський.

У новій платівці слухачі почують дві спільних роботи з Андрієм Підлужним – культові «Лицарський хрест» (акустичну версію) і «Не кажучи нікому» (мікс), а також різдвяну пісню у виконанні «Тартака» та дуету Астарта «А в нашого пана», яка прозвучала на неповторному дійстві «Наше Різдво», рімейки пісень «Кожнетіло», «Омана», «Я не знаю», «Ти дуже гарна»…

Новий альбом Сашко Положинський представить у ролі ді-джея. «Насправді ця роль для мене не нова, – розповідає він. – Я колись працював на радіо, був першим ді-джеєм у кількох клубах рідного Луцька, тож, можна сказати, що згадую юність. Між іншим, цієї весни на прохання знайомих я крутив альтернативну дискотеку в Хмельницькому, і зараз запросили «пограти» в Ужгороді. Але я не можу стверджувати, що я – ді-джей, адже не міксую пісні. Я просто автор музичної компіляції».

Співак стоятиме за пультом і протягом вечора гратиме не тільки композиції з диску «Назбиралося на 2010», а й пісні різних виконавців і колективів, які йому подобаються, та під які він і сам любить потанцювати».